160 öğrencinin hayatı değişecek

16 okuldan 160 öğrencinin proje kapsamında sosyalleşmesi hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, proje kapsamında yaptıkları okuma, sportif, sosyal, sanatsal etkinliklerle hayatlarına yeni ufuklar açan öğrencileri, proje yöneticisi ve rehber öğretmenlerini makamında ağırladı. Kentteki 16 okuldan dezavantajlı 160 öğrenci projeye katıldı. Dezavantajlı gençlerin sosyalleşmesine katkı sağlamak amacı ile sprotif ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilen öğrencilerimizin hayatlarının bundan sonraki sürecinde başarıları ile gündeme geleceklerine inancının tam olduğu vurgulayan Oğuz, “Projenin amacı; dezavantajlı öğrencilerin etkinliklere katılımı yoluyla hayata tutunmalarını sağlamaktır. Proje kapsamında öğrencilerimize malzeme/materyal dağıtımı yapılmış ve öğrencilerimiz, çeşitli etkinliklere katılmışlardır. Sporun ve sanatın insanın hayatının şekillenmesinde pozitif bir rolü var. Proje ile çocuklarımızdaki bu değişimleri çok kısa bir sürede gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret sonunda Oğuz öğrencilere ve öğretmenlerine günün anısına hediyeler verdi.