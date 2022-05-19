İhlas Haber Ajansı

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17 yaşındaki genç Sedat bulundu

Denizli’nin Buldan ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki genç, 2 gün sonra bulundu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki genç, 2 gün sonra bulundu.



Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Sedat Güzel, 2 gün önce evinden ayrılarak dışarı çıktı. Aradan geçen süre zarfından aile çocuklarından haber almayınca, İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. Aradan 2 gün geçmesine rağmen her hangi bir ipucuna rastlanılmayan genç için seferber olan ekipler geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Sedat Güzel, jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

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