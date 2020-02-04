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17 yaşındaki kayıp genç kız her yerde aranıyor

Denizli’de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Arifenur Akdağ 6 gündür her yerde aranıyor.

Denizli'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Arifenur Akdağ 6 gündür her yerde aranıyor.


Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta içi bir anda ortadan kaybolan lise 11. sınıf öğrencisi Akdağ, 6 günür her yerde aranıyor. Kendi imkanları ile kızlarını bulamayan aile üyeleri polise ulaşarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler lise öğrencisini bulmak için çalışma başlattı.

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