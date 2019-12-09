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18 adet kaçak cinsel içerikli ürünle 58 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen kaçak ürün operasyonlarında 118 adet kaçak cinsel içerikli ürünle 58 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen kaçak ürün operasyonlarında 118 adet kaçak cinsel içerikli ürünle 58 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Aldığı istihbaratı değerlendiren ekipler önceden belirlenen farklı adreslere baskın düzenledi. Baskınlarda yapılan aramalarda 118 adet kaçak cinsel içerikli ürün ile 58 adet kaçak cep telefonu ve 97 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Operasyonlarda 2 zanlı da gözaltına alındı.

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