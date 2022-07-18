18 yaşında yeni doğum yapan eşini öldüren koca: "Katil kaynanam, ben değilim"

Denizli'de yeni doğan bebeğinin 18 yaşındaki annesi İrem Evren'i 5 el ateş ederek öldüren koca, 40 gün sonra jandarmanın yoğn çalışması sonucu ikna edilerek teslim oldu. Komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen kocanın, “Katil kaynanam, ben değilim. Neden öldürdüğümü kaynanama sorun” sözleri merak uyandırırken, çiftten geriye ise doğum öncesi kaydedilmiş mutluluk görüntüleri kaldı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta geçtiğimiz 7 Haziran günü meydana gelen olayda; evli ve 1 çocuk annesi 18 yaşındaki İrem Evren ile eşi Ferhat Evren (27) arasında çıkan kavgada, genç kadın eşi tarafından 5 el ateş edilerek öldürüldü. Geçtiğimiz Ekim ayında aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvuran İrem Evren'in alınan tedbir kararının ardından 3 gün sonra Cumhuriyet Savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. İrem Evren'in bu talebi üzerine tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi.

Jandarmanın yoğun çalışması sonuç verdi

Olayın ardından jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ferhat Evren 40 gün sonra jandarma ekiplerinin yoğın çalışması sonucu ikna edildi ve teslim oldu. Karakola götürülen Evren işlemleri ardından komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Sevk edileceği esnada Evren'e "Neden yaptınız, neden öldürdünüz, niçin kaçtınız?" soruları yöneltilirken, Evren'in bu sorulara yanıtı ise "Katil kaynanam ben değilim. Ben pişmanım her şeyi Allah'a havale ediyorum. Kaynanama sorun” oldu.

"Silahı kaynanası kızına vermiş"

Kaynanasının azmettirdiğini iddia eden katilin babası Fasih Evren, “Babasıyım, o kadın benim 3 çocuğumu öldürdü. Torunum 20 günlük şu an devlette. Oğlumu da gelinimi de öldürdü. Ben önce Allah'ın adaletini sonra yargıya güveniyorum. Oğlum haksızsa ölsün çıkmasın. Silahı kaynanası kızına vermiş. Zaten çocuğumla konuştum diyor ki 'Hanım ilk önce silahı bana çekti. Elinde silahı görünce kendimi kaybettim' dedi. Benim ciğerimi yaktı 3 çocuğumu öldürdü” dedi.

Geriye mutlu görüntüler kaldı

Doğum yaptıktan 20 gün sonra eşi tarafından öldürülen İrem Evren ve katili olan kocasından geriye ise çocuğuna doyamadan cinayete kurban giden annenin hamileyken kayda alınmış görüntüleri kaldı. Genç çiftin oldukça mutlu olduğu ve birbirine sevgi dolu sözler sarf ettikleri anlar ise herkesi duygulandırdı. Beklenenden tam tersi mutlu bir aile görüntülerinin olduğu o anlarda Evren'in eşine, “Seni seviyorum, benim kelebeğim, minik prensesim” sözleri ve kameraya öpücük atması yer aldı.