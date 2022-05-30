180 kişilik dev kadro dans performanslarıyla göz kamaştırdı

Denizli'de Halk Oyunları Topluluğu 180 dansçı ile muhteşem bir geceye daha imza attı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde geleneksel olarak düzenlenen yılsonu programına katılan binlerce davetli unutulmaz bir gece yaşadı.

Türk kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için birçok etkinlik, faaliyet ve ücretsiz kurslar düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Halk Oyunları Yılsonu Gösterisini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve binlerce vatandaş katıldı. 7'den 70'e bütün yaş kategorilerinden sahne alan Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu halk oyunları kursuna katılan topluluk üyeleri “Zeybek, Halay, Kafkas, Trakya karşılama ve Teke yöresi” gösterileri ile muhteşem bir geceye imza attı. 180 kişilik dev kadronun yer aldığı yılsonu gösterisinde davul şov grubu da programa katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu zeybekten Kafkas kartallarının muhteşem şovuna dek geniş bir yelpazede sunduğu performansla bol bol alkış aldı.

“Artık ‘Denizli'mizde salon yok' diye mazeret yok”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin başta Denizli olmak üzere, bölgenin ve tüm Anadolu'nun halk oyunlarına sahip çıkmaya ve geleceğe taşımaya gayret ettiklerini söyledi. Velilere seslenen Başkan Zolan, “Siz çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Biz de gözbebeklerinize gözümüzün bebeği gibi baktık. Öğrendikleri bu değerler ömür boyu onlarla birlikte olacak, güzellik ve özgüven katacak. Emek veren hocalarımıza, birbirinden kıymetli kursiyerlerimize ve değerli ailelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde birbirinden özel programlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Zolan, “Artık ‘Denizli'mizde salon yok' diye mazeret yok. Çok şükür, her türlü imkanımız var. Birlikte birçok güzelliklere ulaştık, bundan sonra da ulaşmaya devam edeceğiz” dedi. Konuşmanın ardından Başkan Zolan, halk dansları kurslarına katılan kursiyerler ile hatıra fotoğrafı çekildi.