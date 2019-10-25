180 sporcu ‘Cumhuriyet Koşusu'nda ter döktü

Denizli'de gerçekleştirilen ‘Cumhuriyet Koşusu'nda çocuk ve gençlerden oluşan 180 sporcu ter döktü. Koşu sonunda dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Denizli'de her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Cumhuriyet Koşusu bu yıl da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. Koşuya çocuk ve genç yaş gruplarından oluşan 180 sporcu katıldı. Koşu güzergahında polis tarafından güvenlik önlemi alınırken, etkinlik sorunsuz bir şekilde sona erdi. Koşucular 2 bin 400 metrelik bir parkuru koşarak Denizli Valiliği önünde bitiş noktasına ulaştı. Koşu sonunda bazı sporcuların kendilerini yere attığı gözlendi. Koşunun zorlu olduğunu söyleyen sporcular, her şeye rağmen zevkli bir organizasyon olduğunu da sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Koşusu dereceye girenlere madalyaların verilmesinin ardından sona erdi.