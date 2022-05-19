19 Mayıs Çameli'de coşkuyla kutlandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katılırken, izleyenlerin ise beğenisini topladı.

Yurttun birçok noktasında farklı etkinliklerle kutlanılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bir adresi de Çameli ilçesi oldu. Saat 10:00'da Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan program, Çameli Otogarında tören gerçekleştirildi. Milli mücadelenin 103. yılı dolayısıyla otogarı parkında gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı‘nın okundu. Yoğun bir katılımla düzenlenen program izleyenlerin beğenisi aldı. Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Çameli Gençlik ve Spor Müdürü Metin Dağlı gerçekleştirdi.

Gençliğe hitabenin okunması, Gençliğin Ata'ya cevabının okunması, Çameli Anadolu İmam Hitap Lisesi öğrencilerin şiirleri okunması, halk oyunu gösterileri, jimnastik gösterileri, zeybek oyunu ve masıt kırığı oyunu sergilenmesi, Türk bayrağı çizim gösterisi yarışmalar, Çameli belediyesi spor kulübü güreş takımının güreş gösterisi ile devam etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram'ın 103 yılı münasebetiyle ilçede farklı kategorilerde ve yaş gruplarında yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerin verilmesinin ardın bando eşliğinde geçit töreni ile sona erdi.