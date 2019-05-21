19 Mayıs ödülleri sahiplerini buldu

Merkezefendi Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Merkezefendi Kültür Merkezi'nde ‘19 Mayıs ve Gençlik' konulu resim yarışması ile ‘Gençlik ve Spor Turnuvalarında' dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs ve Gençlik resim yarışması ile Gençlik ve Spor Turnuvalarının ödül töreni düzenlendi. Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan, Doç.Dr. Feryal Beykal Orhun, jüri üyeleri, aileler ve çocukları katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Başkan Doğan, “Cumhuriyetimizin kurucusu ve tek önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının kurtuluş mücadelesinin başlatışının 100.yılı. Dün itibari ile birlikte büyük bir coşkuyla kutladık. Bu anlamda ben tekrardan sizlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nızı kutluyorum” diye konuştu.

Başkan Doğan, sanata ve spora ciddi yatırım yapacaklarının altını çizdi. Başkan Doğan, “19 Mayıs ruhunu, 19 Mayıs ateşini Merkezefendimizde daha güzel, daha coşkulu kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenledik. Bunlardan bir tanesi 19 Mayıs ve gençlik temalı resim yarışması. 55 tane birbirinden değerli eserimiz yarıştı. İnanın ki ben gezerken hepsini çok beğendim. Hepsini buradan tebrik ediyorum. Yine sportif kurslarımıza gelen çocuklarımız için de yarışmalarımız düzenlendi. Bu anlamda bu yarışmaya katılan bütün öğrencilerimizi teşekkür ediyorum. Kendilerine eğitim ve öğretim hayatında başarılar diliyorum. Merkezefendi Belediyesi olarak bu yeni dönemde sanata ve spora ciddi yatırım yapacağız, projelerimiz hazır” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Resim yarışmasında ‘Jüri Özel Ödülü'nü İrem Öztaş, Mansiyon Ödülünü Nursu Arslan ve Selin Uysal aldı. Resim yarışmasının birincisi Büşra Topçu, ikincisi Sıla Aktaş ve üçüncüsü Damla Yılmaz oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Başkan Doğan verdi. Gençlik ve Spor Turnuvalarında ise, satranç dalında birinci Enes Kocael, tenis erkeklerde birinci Burak Gök, tenis kızlarda birinci Zeynep Şahan ve futbol dalında birinci İncilipınargücü Spor Kulübü oldu. Ödül törenin ardından ‘Veda' filmi gösterime sunuldu.