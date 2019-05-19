19 Mayıs'ı göklerde kutladılar

Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli sporculara Beyaz Cennet Pamukkale'de balon turu yaptırdı. Gençlerle göklere çıkan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gençlerle görsel şölen yaşadıklarını söyledi.

Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kenti çeşitli branşlarda başarıyla temsil eden ve milli takım seviyesine ulaşan sporcuları ağırladı. Son dönemlerde Pamukkale'nin adını duyurmasıyla dikkat çeken balonlar bu kez gençler için havalandı. Sabahın erken saatlerine Pamukkale travertenlerinin eteklerinde başlayan etkinliğe minik yaş grubu erkek mili güreşçiler ile Türkiye'yi Liselerarası Genç Kızlar Futbol Şampiyonası'nda temsil eden ve dokuzunculuğu kazanan Servergazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı sporcuları katıldı.

“Gençlerimizi farklı bir bayram armağanı vermek istedik”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, balonla çıkılan bin metre yükseklikte yaptığı açıklamada tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, “Bugün 19 Mayıs, bugün bizim için ve ülkemiz için önemli günlerden birisi. Bu özel günde 19 Mayıs bayramını adına yakışır bir şekilde Pamukkalemizin ve Denizlimizin gururu olan gençlerimizle birlikte kutlayalım istedik. Kentimizin gururu olan, göğsümüzü kabartan sadece Türkiye'de değil dünyada da adımızı duyuran ve Türk gençlerinin neleri başarabileceğini gösteren sporcularımızla birlikte Pamukkale'de gün doğumunu hep birlikte balondan izlemek istedik. Bu sayede çeşitli branşlarda göğsümüz kabartan genç sporcularımıza farklı bir bayram hediyesi vermiş olduk. Ben bir kez daha tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken, bundan sonra da aynı başarıların devam etmesini diliyorum” dedi.

Balonlarda gençlerle birlikte görsel şöleni yaşayan Örki, öğrencilerle yüzlerce metre yükseklikte fotoğraf da çektirdi. Milli sporcular ise Pamukkale'de gün doğumunu balondan izlemenin keyfini sürdü.