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2 aylık iken yaralı bulunan Lady, 5 yıl sonra yuvaya döndü

Denizli’de 5 yıl önce otoyol üzerinde yaralı bulunan ve tedavi edilen 2 aylık köpek, yaklaşık 4 yıl sahiplenerek bakıldı.

Denizli'de 5 yıl önce otoyol üzerinde yaralı bulunan ve tedavi edilen 2 aylık köpek, yaklaşık 4 yıl sahiplenerek bakıldı. Lady ismindeki engelli köpek 5 yılın sonunda tekrar yuvasına döndü.


5 yıl önce İzmir otoyolunda acı içerisinde vatandaşlar tarafından bulunan 2 aylık yavru köpek, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniğine getirildi. Burada yapılan tetkiklerin sonucunda sol ön kolunun kangren olduğu anlaşılarak ameliyata alındı. Ameliyatta kolu alınan yavru köpek, yaklaşık 1 yıllık rehabilitasyon çalışmasının arından bir aile tarafından sahiplenildi. 4 yıl boyunca aile tarafından sahiplenilen ve Lady ismi verilen köpek, tekrar yuvaya çağrıldı. 5 yıl önce ameliyatını gerçekleştiren veteriner hekim Hasan Kılıç, her gün Lady ile ilgileniyor. Lady'nin tekrar yuvaya dönmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Kılınç, “5 yıl önce İzmir otobanında vatandaş tarafından bulunup Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniğine getirilen Lady, yaklaşık 2 aylık bir köpekti. Ön sol konu kangrenleşmişti. Yaptığımız tespitler sonucunda ameliyata aldık ve ön sol kolunu almak zorunda kaldık. Ön sol kolu aldıktan sonra 2 aylık bir rehabilitasyon çalışmamız oldu. Çalışmayı yaptıktan sonra duyarlı vatandaşlarımız tarafından Lady sahiplenildi. 4 yıl boyunca evde bakıldı ve Lady'i sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde engelli padokunda görmek istedik. Şuanda Lady'nin çok güzel bir hayatı var ve şuan 5 yaşında. Bizim gözlemimiz, kontrolümüz altında ve hayatına devam ediyor” dedi.

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