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2 bin 200 yıllık tiyatro gün yüzüne çıkıyor

Denizli’de UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunan Laodikya Antik Kentinde 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosunda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Denizli'de UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunan Laodikya Antik Kentinde 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosunda restorasyon çalışmaları devam ediyor.


UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki, Pamukkale ilçesinin Eskihisar Mahallesi yakınında yer alan Laodikya Antik Kenti'nde birisi kuzeyde diğeri ise batıda olmak üzere iki tiyatro yapısı bulunuyor. 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu orkestraya doğru dik eğimli ve Helenistik geleneğe göre tamamen doğal zemine oyularak yapıldığı bilinmektedir. Tiyatro batı tarafa bakmakta olup, özellikle kentte öğleden sonra başlayan batı esintilerini alacak şekilde düzenlendiği belirtiliyor. Bu aynı zamanda erken kent yerleşimlerinin bulunduğu yön ve tiyatro 7 merdiven geçişiyle, 9 kerkides'e bölünmüştür. Batı Tiyatrosu'nun oturma basamaklarının yer aldığı kısımların restorasyonları devam ettiği belirtildi. Prof. Dr. Celal Şimşek sosyal medyasında restorasyon ve konservasyon çalışmalarının yapıldığını paylaştı. Traverten oturma bloklarının ve diazoma bloklarının analizlerinin aslına uygun olarak analiz yapılarak kullanıldığı yazan Prof. Dr. Şimşek, yaklaşık 1,5 yıldır restorasyon çalışmalarının devam ettiğini ve korona virüs salgının olduğu bu günlerde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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