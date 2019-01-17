2 bin 200 yıllık tiyatroda VIP bölüm ortaya çıktı

Türkiye'de en büyük kurumsal kazı olma özelliğini taşıyan Laodikeia Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu'nda günümüz tiyatrolarındaki gibi biletli oturma düzeni ve şeref locasının olduğu tespit edildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Laodikeia Antik Kenti'nde 2018 yılında da önemli kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapıldı. 15 yıldan bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Pamukkale Üniversitesi adına, Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında kent yerleşkesinin MÖ 5500'den MS 7. yüzyıla kadar kesintisiz olarak devam ettiği ortaya çıktı. Antik dönemde çok önemli bir ticaret, kültür, sanat, spor ve bankacılık merkezi olan Laodikeia'da kazı çalışmaları yılın 12 ayı boyunca sürdürülürken Laodikeia kazıları Türkiye'deki en büyük kurumsal kazı alanı olma özelliğini de taşıyor.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 2018 yılında Laodikeia Antik Kenti'nde gerçekleştirilen ve devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Günümüz tiyatrolarının izlerine rastlandı"

Laodikeia Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu'nda günümüz tiyatrolarındaki gibi biletli oturma düzeni ve şeref locası olduğunu tespit ettiklerini aktaran Şimşek, "2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu, Laodikeia Antik Kenti'nin kuzeybatısında, Helenistik geleneğe göre tamamen doğal zemine oyularak yapılmış bir yapıdır. Batı Tiyatrosu'nda yapılan kazı çalışmalarında alt caveada (bölüm) 23, üst caveada ise 20 sıra oturma basamağının varlığı ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca oturma basamaklarının alınlarında yer alan harflerin biletli oturma düzeni ile ilişkili oldukları ve bir şeref locasına da sahip olduğunu tespit ettik. Laodikeia Batı Tiyatrosu'nda yapılan çalışmalar sonrasında yarım daire formunda ilk kez şeref koltuğu ortaya çıkartılmıştır. Bu da şehrin yönetici ve önde gelen kişileri için tiyatroda özel bölüm (VIP) ayrıldığını göstermektedir. Oturma basamaklarında yer alan harfler ise biletli numara sistemini ortaya koyması bakımından günümüz tiyatrolarıyla benzerlik göstermektedir" dedi.