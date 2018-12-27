2 bin 641 hacı adayı kura çekim heyecanı yaşayacak

Denizli'de kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 bin 641 hacı adayı yarın kura çekim heyecanı yaşayacak.

2019 yılı Hac kurası 28 Aralık Cuma günü Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda saat 15.00'de çekilecek. Denizli İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, Hac kesin kayıtları ile ilgili, “Kentimizde 2019 Yılı Hac ön kayıt için ilk defa 2 bin 641 hacı adayımız kayıt oldu, 28 bin 886 hacı adayımızın da Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından otomatik kayıtları yenilenmiştir. Kentimizden 2019 Yılı Haccı için toplam 31 bin 527 hacı adayı kuraya girecektir. 2019 Yılı Hac Kur'ası 28 Aralık 2018 Cuma günü saat 15.00'de Diyanet İşleri Başkanlığının Konferans Salonu'nda; bilgisayar ortamında ve basın huzurunda çekilecektir. Kur'ada çıkan hacı adaylarımızın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonu ile gitmek isteyenlerin kesin kayıtları 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında sadece Denizli İl Müftülüğümüzde yapılacaktır. 2019 Yılı Haccı için kesin kayıt elde edenlerin ‘Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi' 02 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 14.00'den itibaren il ve ilçe müftülüklerimizden alabileceklerdir” denildi.