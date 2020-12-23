2 bin öğrenci uzaktan eğitim ile ilk defa tanıştı

Uzaktan eğitim ile tanışan çocukların yüzlerindeki gülümseme kalpleri ısıttı.

Korona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuzluklara neden oldu. Yaşamın neredeyse tüm alanlarında yeniden planlama gerekirken, ülkemizde de eğitim uzaktan yapılmaya başlandı. Pamukkale Belediyesi, bilgisayar, laptop ve ya tablet üzerinden yapılan uzaktan eğitime katılamayan öğrencileri unutmadı. Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği ve uzaktan eğitime hiç katılamayan 2 bin öğrenci için harekete geçen Pamukkale Belediyesi, meclisten geçen karar ile bu öğrencilere tablet dağıtma kararı aldı. Ekipler tabletleri belirlenen öğrencilerin evlerine kadar götürerek, onların yüzünü güldürdü. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eğitim konusunun önemli olduğunu söyleyerek, “Her konu çok önemli ama çocuklarımızın eğitimi en önemlisi.Bu bilinçle hareket ederek bu dönemde yapılabilecek en önemli proje çocuklarımızın hayallerinden vazgeçmemeleri için eğitimlerine devam etmelerini sağlamaktı. Biz de bunun için 2000 çocuğumuzun yüzünü güldürdük. Hepsinin tabletlerini evlerine kadar ulaştırdık. Bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Bu nedenle çok değerli Pamukkaleli hemşehrilerimizden ricamız evlerinde kullanmadıkları laptop, bilgisayar ya da tabletleri uzaktan eğitime ulaşamayan öğrencilerimize ulaştırmaları. Eğer çevrelerinde bu kişileri bulamazlarsa muhtar arkadaşlarımız aracılığıyla öğrencileri tespit edebilirler. Tüm halkımıza bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.