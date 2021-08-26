2 bin yıllık antik kentin ilk bilimsel araştırması başladı

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Hisar Mahallesi sınırları içerinde yer alan ve 2 bin 200 yıl önce kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkması için oluşturulan 28 kişilik bilim heyeti, yüzey araştırması çalışmalarına başladı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Hisar Mahallesi'nde bulunan ve 2 bin 200 yıl önce kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkması için geçtiğimiz aylarda yüzey araştırması izni verilmişti. Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Bilge Yılmaz Kolancı başkanlığında 28 kişilik bilim heyeti tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pamukkale Üniversitesi ve Sarayköy Belediyesi iş birliğiyle başladı. Haritalama, mimari belgeleme ve arkeolojik kazılara altlık oluşturmasına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar 17 Eylül'e kadar devam edecek. Planlanan yüzey araştırması çalışmasının amacının Attouda Antik Kenti'nin kapsamıve niteliğinin tamamen gün yüzüne çıkarılması olduğu belirtildi. Projenin uzun dönemdeki amacının ise antik kentin arkeolojik kazı, yüzey araştırması ve restorasyon projeleriyle tarihi bağlamına oturtulması olduğu vurgulandı.

“Sarayköy turizmde de ismini duyuracak”

Sarayköy'e verdikleri bir sözün daha gerçekleşmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “Sarayköyümüz verimli topraklarıyla bir tarım şehri, güzel tesisleriyle bir sanayi şehri, jeotermal kaynaklarıyla bir jeotermal şehridir. Göreve başlarken belediyemizin bütçesiyle inşa ettiğimiz üniversite binamızla da bir bilim şehri olacağına, aynı zamanda termalleriyle bir turizm kenti olan ilçemizin kültürü ve tarihi açısından da turizme farklı bir dalda da ev sahipliği yapacağının sözünü vermiştik. Bugün hamdolsun ilmek ilmek dokuyarak verdiğimiz sözü gerçekleştirmekten dolayı mutluluk ve gurur duyuyorum. Yer altında MÖ 2. yüzyıla dayanan bir antik kent olurken üzerinde ise 2 bin 200 yıllık yaşamın olduğu bir şehir var. Devlet adamlarının yetiştiği, dokumasıyla hem o dönemde hem de bu dönemde ülkemizin ticaretine önemli katkı sağlamış bir antik kentimiz var” dedi.

Kolancı, "Attuoda çok önemli bir yerleşim yeri"

Arkeoloji bölümünden Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, geçmişi uzun yıllar öncesine dayanan antik kentte yüzey araştırmasına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu çalışmamız, Attuoda Antik Kentimizde ilk bilimsel araştırma olması bakımından önemli. Farklı illerden uzmanlıkları olan kişilerden oluşan heyet üyelerimiz var. Bu hocalarımız ile birlikte çok çeşitli araştırmalar yapacağız. Burada 2 bin 200 yıldır kesintisiz bir yaşam var. Anadolu'da çok nadir görülen bir özelliktir. Buradaki her sokağı farklı bir döneme ait kalıntılar oluşturduğu için canlı bir zaman tüneli olma özelliğine sahip" diye konuştu.

“Attouda bizi en çok heyecanlandıran antik kentler arasında”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Denizli'nin dört bir yanının tarihi güzelliklerle dolu olduğunu belirterek, “Denizli tarihe ve tarife sığmayacak engin ve zengin güzellikleri olan bir şehir. Şehrimiz birçok antik kenti içinde barındırıyor. Burada 2 bin 200 yıllık bir yaşam var. MÖ 2. yüzyıla uzanan yer altındaki zenginlikleri güzelliklerin yeryüzüne çıkarılması için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

“Çalışmalar ses getirecek”

Denizli Müze Müdür Vekili Arkeolog Nail Uyar ise, “Attouda'da Dr. Bilge Yılmaz Kolancı hocam ile çalışmalar başladı. Akabinde inşallah kazılarımızda başlar. Burası araştırmaya birçok verileriyle aç bir bölge. İnşallah sürpriz verileriyle hocalarımız burada birçok ses getirecek” dedi.