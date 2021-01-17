2 genci yutan gölete hendekli önlem

Denizli'de gezmeye gittikleri gölette yolun bittiğini fark edemeyince araçlarıyla birlikte suya giren 5 gençten 2'sinin hayatını kaybettiği olayın ardından, gölete giden yol kazılan hendeklerle ulaşıma kapatıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 8 Ocak günü meydana gelen olayda; Ali Kılınç (18), Ersin Karakaya (22), Fatih Karagün (22) ve Yusuf Konar (23), arkadaşları Mehmet Erkan'ın kullandığı hafif ticari araçla gezintiye çıktı. Mehmet Erkan, sohbet etmek istedikleri Alaattin Baraj Göleti kenarına yaklaşmak isterken, yolun bittiğini fark edemeyerek aracını hızla sulara doğru sürdü. Süratle sulara dalan araç, 5-6 metre daha ilerledikten sonra stop etti. Aracı kullanan Mehmet Erkan dışındaki diğer 4 genç, araçtan inmeyi başararak yüzerek kıyıya çıktı. Erkan'ın sulara gömülen araçtan çıkamadığını gören Yusuf Konar, onu kurtarmak için kendini çıktığı sulara yeniden attı. Sudan çıkamayan Mehmet Erkan ve Yusuf Konar'ın cansız bedenleri itfaiye ve dalgıç polisler tarafından göletten çıkarıldı.

Yaşanan bu üzücü olayın ardından harekete geçen Alaattin Mahallesi Muhtarı Sezayi Gezer, benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması kendi imkanları kapsamında önlem aldı. İş makinesi ile gölete giden yolda 10'ar metre arayla 5 adet derin hendek kazdıran Muhtar Gezer, gölete giden yolu ulaşıma kapattı. Piknik akanı olduğu için araç trafiğinin yaşandığı gölet yolunda önlem alan Gezer, hendeklerin bir süre sonra kapanabileceği ihtimali üzerine yolu beton duvarla kapatmayı hedeflediklerini açıkladı.

İki gencin hayatını kaybettiği olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirten Alaattin Mahallesi Muhtarı Gezer, “Burası piknik sahası olduğu için araç trafiği çok oluyor. Zaman zaman da gençlerimiz gezmek için buraya geliyorlar. Geçtiğimiz hafta sonu yaşadığımız üzücü olayda, buraya araçlarıyla gezmeye gelen gençlerimiz yolun bittiğini fark edemeyerek araçlarıyla birlikte suya girmişler. Maalesef iki gencimizi kaybettik. Bir daha böyle acıların yaşanmaması için Alaattin Göletine giden ve gölet inşaatı sırasında yapılan asfalt yolda derin hendekler kazdık. 1 tanesi çok derin olmak üzere kazdırdığımız 5 adet hendek ile araçların göletin kenarına ulaşmasını engelledik. Belki ileride bu hendekler yağışla birlikte dolabilir. Bu yüzden bu yolu beton bir duvarla kapatmak istiyoruz. Aldığımız tüm bu önlemler, piknikçi aileler ile buraya gezmeye gelenlerin hayatlarını korumak ve var olan riski bertaraf etmek içindir” diye konuştu.