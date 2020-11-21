2 ilde 150 bin lira dolandıran sahte jandarma yakalandı

Denizli'de 84 yaşındaki yaşlı adama kendisini jandarma diyerek tanıtarak dolandıran şüpheli, JASAT timleri tarafından 14 saatte yakalandı. 21 suç kaydı bulunan şüpheli geçtiğimiz günlerde aynı yöntemle 100 bin TL'lik ayrı bir vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki yaşlı adamı telefonla arayan dolandırıcılar, önce kendilerini jandarma olarak tanıttı. Daha sonra yaşlı adamı arayan sahte jandarma, “Evindeki paralar cinayet olayı ile bağlantısı var. Seri numaraları kontrol edeceğiz” diyerek kandırdı. Her şeyden habersiz yaşlı adamın evine giden sahte jandarma, yaklaşık 50 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı. Kendisini dolandıran şahsa bir daha ulaşamayan yaşlı adam, Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığına giderek olan biteni anlattı. Dolandırıcıları bulmak için çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kısa sürede şüphelinin Engin Ç., (25) olduğunu tespit etti.

Başka ilde 100 bin TL'lik vurgun yapmış

Kent merkezinde saklandığı belirlenen Engin Ç'nin bulunduğu eve JASAT timleri operasyon düzenledi. Operasyonda kıskıvrak yakalanan Engin Ç., gözaltına alındı. 25 yaşındaki şüphelinin 21 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Engin Ç., Konya'da yine sahte jandarma yöntemiyle aradığı bir vatandaşın 100 bin TL'sini dolandırdığı ve bu suçtan arandığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Engin Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.