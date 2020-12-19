2 katlı evi saran alevler, geceyi aydınlattı

İtfaiye ekipleri geceyi aydınlatan alevlerin diğer binalara sıçramaması için yoğun uğraş verdi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı metruk evde gece yarısı alevler yükseldi. Geceyi aydınlatan alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, korku ve panik içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken diğer yandan çevre binalara sıçrama ihtimalini göz önünde bulundurarak evleri tahliye etme çalışması başlattı. Belirli aralıklarda yükselen alevleri vatandaşlar korku dolu gözler ile izledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik cansiperane çalışması üzerine alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sırasında evin çatısı ise çöktü. Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin incelemelerinin ardından tespit edilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.