2 katlı evin çatı katı alevlere teslim oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki katlı evin çatı katı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2 katlı evin çatı katı henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale ederek kontrol altına almak için çalışma başlattı. Güvenlik güçleri tedbir amaçlı vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Büyük maddi hasarın ortaya çıktığı yangın sonrası, evin çatı katı tamamen kullanılmaz hale geldi.