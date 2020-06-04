2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Buldan ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Rasim E. (55) idaresindeki 20 RP 276 plakalı otomobil, Al,i O. (20) yönetimindeki 10 ACY 848 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası can pazarı yaşanırken, kazada her iki sürücü ile birlikte Fatma, Ayşe ve Cevdet E. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı. Yaralılar ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.