2 saat kovalamaca sonrası 290 kiloluk domuzu vurdular

Denizli'nin Buldan ilçesinde bağ ve bahçelere zarar veren yaban domuzu avcıları harekete geçirdi. 4 avcı tarafından yaklaşık 2 saat süren kovalamaca sonrası vurulan 290 kiloluk domuz, görenleri şaşkına çevirdi.

Buldan ilçesi İçme Deresi bölgesinde tarlalara ve bağlara dadanarak büyük zarar veren yaban domuzunu takibe alan Celal Erkaraca, Mehmet Akdaş, Murat Yeşildağ ve Süleyman Erkaraca'dan oluşan avcı ekibi, 290 kilo ağırlığındaki domuzu yaklaşık 2 saat süren kovalamaca sonrası tüfekle vurdu. Vurdukları domuzu traktör römorkuna koyarak ilçeye getiren avcılar, hayvanı burada bir süre sergiledi. Yaban domuzunu gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, domuzun 10 santimetreden büyük dişleri ise görenleri ürküttü.

Domuzu vuran avcılardan Mehmet Akdaş, sabah erken saatlerde ava gittiklerini kaydederek, 2 saatlik uğraş sonucu domuzu vurduklarını söyledi. Akdaş, “Çiftçiler Allah razı olsun dedi. Bağ, bahçe hiçbir şey bırakmadı, çok zararlar verdi. Ama sonunda kurtulduk. Böyle bir domuzu biz daha önce hiç görmedik” diye konuştu.