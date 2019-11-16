2 yılda 10 binden fazla vatandaşın imdadına koştular

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin sağlık ve hasta nakil birimi 2 yaşına girdi. Merkezin sağlık birimi 2 yılda 10 binden fazla vatandaşın imdadına koşarken, hasta nakil ve sağlık alanında bugüne kadar 263 bin 837 kez hizmet verdi.

“Denizli'de kimse sahipsiz kalmayacak” sloganıyla faaliyete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin "Evde Sağlık" ve "Hasta Nakil" birimi 2. yılını doldurdu. 16 Kasım 2017'den bugüne günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen vatandaşların; tanısı konulmuş sağlık sorunlarının ev ortamında planlanan tedavisinin takibi ve uygulamasını yapan birim 2 yılda 10 bin 447 vatandaşın imdadına koştu. Doktor muayenesi, enjeksiyon, serum, pansuman yapma gibi bugüne kadar 263 bin 807 kez hizmet veren Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 19 bin 76 kez de hasta nakli gerçekleştirdi. Sağlık alanının yanında günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını da karşılayan merkez 19 ilçede 18 bin 107 kişinin yüzünü güldürdü.

“19 ilçe 622 mahallede on binlerce vatandaşımıza ulaştık”

Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin Denizli'nin tamamında çok önemli bir ihtiyaca yanıt vermeye devam ettiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, merkezin 19 ilçe ve 622 mahallede hizmet verdiğini söyledi. 2 yıldan bu yana Evde Sağlık hizmetiyle Denizlililerin çok önemli bir ihtiyacına yanıt verdiklerini ifade eden Başkan Osman Zolan, "Vatandaşımız bizden ne istiyorsa elimizden geleni yaptık, inşallah yapmaya da devam ediyoruz" dedi. Klasik belediyecilik faaliyetlerinin sürdüğünü ancak bunların yanında gönüllere de dokunmaya devam ettiklerini belirten Başkan Zolan, "Kapısı çalınmayan, derdi sorulmayan insanımız kalmayacak', anlayışıyla başlattığımız projemizde bugüne kadar on binlerce vatandaşımıza ulaştık” dedi.

“Beni çok mutlu eden bir proje”

Başkan Zolan, vatandaşların dertlerine derman olmaya çalıştıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mutlu ve huzurlu bir Denizli için gece gündüz demeden de çalışmaya devam ediyoruz. 19 ilçemizde 10 binden fazla vatandaşımızın ayağına doktorumuzla, hemşirelerimizle, sağlık ekiplerimizle ulaştık. Bu beni çok mutlu eden bir proje, gönlümüzü ferahlatan, manevi dünyamızı zenginleştiren bir çalışma olduğu için ayrıca mutluyum. Belediye, yollar yapacak, alt yapı çalışmaları yapacak ama bunun yanında gönüller de yapması gerekiyor" dedi.

“Birçok sıkıntıyı giderdik, ihtiyaçları karşıladık”

Evde Bakım ve Sağlık hizmetinin çok özel bir öneme sahip olduğunu söyleyen Başkan Zolan, “Sağlıkta 2 yılda yaşlılarımıza, yatağa bağlı yaşayan hastalarımıza ve engellilerimize elimizi ve gönlümüzü uzattık. Birçok sıkıntıyı giderdik, ihtiyaçları karşıladık. Bizim isteğimiz Denizli'de yaşayan herkes mutlu olsun. Denizli'de kimse acı çekmeden ihtiyacını karşılasın, sahipsiz, kapısı çalınmayan, evine gidilmeyen kimse kalmasın, gece aç yatan tek bir vatandaşımız bile olmasın. Bu hizmetlerimiz artarak sürecek. Çalışan arkadaşlarıma verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu hizmeti alan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.