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20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti

Denizli’de cami restorasyonunda çalışan 20 yaşındaki genç nakkaş, memleketine erken gidebilmek için fazla mesai yaparak çalıştığı sırada iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Denizli'de cami restorasyonunda çalışan 20 yaşındaki genç nakkaş, memleketine erken gidebilmek için fazla mesai yaparak çalıştığı sırada iskeleden düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Baklan ilçesi Boğaziçi Mahallesinde Boğaziçi Mahalle Camiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta yaşayan Akif Veli Özbek, 2 hafta önce restorasyon çalışmaları devam eden caminin, kubbelerine camii nakışı yapmak için ilçeye geldi. Burada bir süre çalışan genç nakkaş, işini bitirip memleketine dönmek için pazar günü çalıştığı sırada bulunduğu iskeleden yere düştü. Yatsı namazı kılmak için camiye giden imam ve cemaati, 20 yaşındaki nakkaşı yerde hareketsiz yatarken buldu. Cemaatin, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özbek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerde bulunması üzerine Özbek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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