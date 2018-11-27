2018 yılında 18 bin işyerine gıda denetimi yapıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2018 yılı ‘Gıda Denetim Hizmetleri' değerlendirme toplantısı yapıldı. İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan, Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Atmacaoğlu, Gıda ve Yem Şube Müdürü Şehla Akpınar ve 19 ilçe müdürü ile Gıda Denetim Hizmetlerinde görevli teknik personel katıldı. Toplantıda il müdürlüğü mevzuatları çerçevesinde gıda denetim ve kontrol hizmetlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğü ifade edildi. 2018 yılı içerisinde yaklaşık 18 bin iş yerinin denetlendiği ve yapılan denetimlerde çeşitli ürünlerden bin 20 adet numune alındığı ayrıca alınan numunelerin analizi sonucunda olumsuzluk tespit edilmesi durumunda yasal işlem uygulandığı da aktarıldı. Toplantıya katılan personele vatandaşların güvenle alışveriş ve tüketim yapmaları için gıda denetim ve kontrol hizmetlerinin aynı titizlik ve özveri ile sürdürülmesi istendi.