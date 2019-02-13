2018'de 256 hasta AMATEM Servisleri'nde tedavi gördü

Denizli'de 2018 yılında hastanelerin Alkol-Madde Bağımlılığı (AMETEM) Servisleri'nde 256 hastanın uyuşturucunun da içerisinde bulunduğu madde bağımlılığı tedavisi gördüğü kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı Vali Hasan Karahan başkanlığında yapıldı. Valilik konferans salonunda yapılan toplantıya Vali Karahan'ın yanı sıra, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İl Müftüsü Mehmet Aşık, ilgili daire müdürleri ve kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Karahan, kentte uyuşturucuyla topyekûn mücadelenin devam ettiğini ve herhangi bir esneklik olmadan aynı kararlılıkta devam edeceklerini kaydetti. Vali Karahan, “Uyuşturucu ile mücadelede sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz. Uyuşturucunun temin ve dağıtımına engel olmak için Emniyet Müdürlüğümüz ile Jandarma Komutanlığımız çalışıyor. Biliyorsunuz ki Türkiye aynı zamanda uyuşturucunun geçiş güzergahı üzerinde. Sağlam durarak, uyuşturucunun hem kendi içimizde yaygınlaşmasını durdurmak hem de dıştan geleni engellemek için uğraşıyoruz. Uyuşturucuya bir şekilde bulaşanların, tedavi istedikleri anda ne yapılacağı konusunda kendimizi daha çok geliştirmemiz gerekli. Aktif bir şekilde devam edecek mücadelemizin daha başarılı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

2018 yılında yapılan çalışmalar masaya yatırıldı

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından Damla Polat Başpınar tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme sunumu yaptı. 2018 yılı boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme ve Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başpınar, “İlimizde mevcut bulunan AMATEM Servislerine gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında 256 hasta ile çalışıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı işbirliği ile yapılan tütün denetimlerinin ve kargo firması denetimlerinin aktif çalışmalara devam edildi” dedi.

2018-2023 ‘Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesi' doğrultusunda uyuşturucu arzının önlenmesi, uyuşturucuya olan talebin önlenmesi, koruyucu önleyici hizmetler, danışmanlık, arındırma tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, uyuşturucu ile mücadelede iletişim, uyuşturucu ile mücadele sürecinin koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlarına istinaden kentte yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 2019 yılı içinde; daha kapsamlı şekilde eğitim ve farkındalık çalışmalarının planlanarak yürütülmesi, kurumların bu doğrultuda proje önerileri sunmaları kararlaştırıldı.