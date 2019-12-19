2019 yılında 7 bin 160 anne adayına gebe okullarında eğitim verildi

Denizli'de anne adayları gebe okullarında sağlıklı bir doğuma hazırlanıyor. Denizli'de bulunan Devlet Hastanelerinde 2019 yılında toplam 7 bin 160 anne adayına gebe okullarında doğum öncesi ve doğum sonrası yaşanabilecek sorunlarla baş edebilmeleri hakkında eğitim verildi.

Anne adaylarını sağlıklı bir doğuma hazırlayan gebe okullarında 2019 yılında da eğitimler bütün hızıyla devam etti. Servergazi, Acıpayam, Çivril, Tavas ve Denizli Devlet Hastanelerine kayıt yaptırarak gelen 7 bin 160 anne adayına gebelikte beslenme, hamilelikte oluşan değişiklikler, anne karnındaki bebeğim gelişimi, gebeyi hastane ortamına ve doğuma hazırlama, doğumdan sonra bebeğin bakımı, emzirme ve teknikleri, yenidoğan sorunları, lohusalık süreci gibi konularda eğitim verilerek anne adayı doğum öncesi ve sonrası yaşanabilecek sorunlarla baş etmesi öğretildi. Ayrıca doğum öncesinde fizyoterapistler tarafından gebelik platesi ve gebe egzersiz eğitimleri de verilerek gebelerin rahat bir hamilelik dönemi geçirmesi sağlandı.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, gebelik dönemi ile doğum sürecinde anne ve bebek sağlığı açısından kaliteli, verimli etkin ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasının Sağlık Bakanlığı'nın temel hedeflerinden biri olduğunu ve Denizli'de anne adaylarının emin ellerde doğuma hazırlandığını belirtti.