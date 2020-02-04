2019 yılında Denizli'de 12,5 milyon kişi hastanelere başvurdu

Denizli'de 2019 yılında sağlık kuruluşlarına 12,5 milyon muayene başvurusu yapılırken, acil servislere yapılan başvuru sayısı yaklaşık 1,5 milyon, Aile Sağlığı Merkezlerine ise 5 milyona yakın hasta müracaat etti. Kamuya bağlı hastane ve sağlık tesisleri ise toplam başvuru sayısının büyük çoğunluğunu üstlendi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, 2019 yılında gerçekleştirilen muayeneler ve sağlık kuruluşlarına başvurular ile ilgili bir açıklama yaptı. Öztürk, kentte 13 bin 600 sağlık çalışanı olduğunu kaydetti. Öztürk ayrıca 13'ü Sağlık Bakanlığına bağlı 9'u özel, 1'i üniversite hastanesi olmak üzere 23 hastane, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 36 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 9 toplum sağlığı merkezi ve 126 aile sağlığı merkezinde 333 aile hekimliği biriminde sağlık hizmetleri yürütüldüğünü söyledi. Öztürk açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“2019 yılında Denizli'de, nüfusun 12 katından fazla muayene gerçekleştirildi. Sağlık tesislerine bir yılda; 12,5 milyon başvuru yapıldı ve bunların 5 milyondan fazlası birinci basamak, 7 milyondan fazlası da ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde muayene hizmeti aldı. Bir kişi ortalama yılda 12 kez sağlık kuruluşuna başvurmuş diyebiliriz. İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine yapılan yaklaşık 1,5 milyonu acil olmak üzere 7 milyon 290 bin 166 başvurudan poliklinik başvurularının yüzde 60'ı, acil servis başvurularının ise yüzde 72'si kamu hastanelerimizde gerçekleşmiştir. 2019 yılında ayrıca Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 1 milyon 101 bin 603 çağrının 252 bin 989'unun İl Ambulans Servisi Başhekimliğine yapıldı. Bu çağrılarda toplamda 109 adet 112 ambulansımız ile 91 bin 704 hastanın acil müdahalesini yaparak naklini gerçekleştirdik.”