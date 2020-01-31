"2020 Denizli Yılı" dünyanın en büyük turizm fuarında

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen EMITT 2020'de Denizli'yi tanıtılıyor. Dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan ve onlarca ülkeden 60 bin dolayında katılımcının iştirak ettiği EMITT, 2020 Denizli Yılı'nın tanıtımına da ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde

kapılarını açtı. 100'e yakın ülkenin temsilcisinin katıldığı, 60 bin dolayında yerli ve yabancı konukların ziyaret ettiği açılan stantta şehrin değerleri anlatılıyor. Denizli'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin ulusal ve uluslararası gündeme bir kez daha taşınması için kısa süre önce ilan edilen "2020 Denizli Yılı"nın da görücüye çıktığı fuarda Anadolu Kaplanı Denizli tüm dünyaya tanıtılıyor.

Bakan Ersoy'dan Denizli standına ziyaret

Fuarın açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekiler Denizli standını ziyaret etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan'ın karşıladığı Bakan Ersoy, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve turizm sektörü temsilcilerinin birlik ve beraberliğini takdir ederek, kolaylıklar diledi. Ziyaretin ardından Gökoğlan, Bakan Ersoy'a günün hatırasına Yatağan Palası hediye etti.

Büyükşehir yatırımlarına yoğun ilgi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarından olan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ile kış turizminin yeni gözdesi olan Denizli Kayak Merkezi fuarda yoğun ilgi çekerken, EMITT, 02 Şubat 2020'ye kadar açık kalacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin plaka kodu 20'nin yan yana geldiği 2020'yi Denizli yılı ilan ettiklerini anlatarak, bu kapsamda birçok etkinlik ve program ile tanıtım çalışmalarına başladıklarını söyledi. 2020 yılını tanıtım anlamında çok iyi değerlendirmek istediklerini, bu anlamda Denizli'yi ulusal ve uluslararası arenada çok daha fazla anlatarak şehrin turizmde hedeflediği potansiyeli yakalayacağına inandığını ifade eden Başkan Zolan, 2020 Denizli Yılı'nın dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan EMITT'te yer almasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.