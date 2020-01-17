'2020 Denizli Yılı' karikatür yarışmasında birinciye 3 bin lira ödül

Denizli Büyükşehir Belediyesi her yıl düzenlediği ‘Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması'nın bu yıl 3'üncüsünü düzenliyor. Amatör ve profesyonel tüm karikatüristlerin katılabileceği yarışmanın konusu "2020 Denizli Yılı" olacak.

Bu yıl "2020 Denizli Yılı" konusunun işleneceği karikatür yarışması iki kategoride düzenlenecek. 18 yaş altı ile 18 yaş ve üzeri kişilerin karikatürlerinin değerlendirmeye tabi tutulacağı yarışmaya 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat edilebilecek. Yarışmanın seçici kurulunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, karikatüristler Savaş Ünlü, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Altan Özeskici, Ali Şur ve Kübra Deligöz yer alacak. Dereceye giren karikatüristlere ödülleri Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı'nın açılışında verilecek. Ödül töreninin ardından dereceye giren karikatürler fuar alanında sergilenecek.

Birinciye 3 bin lira ödül

Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Ulusal Karikatür Yarışması'nın birincisine 3 bin lira, ikincisine 2 bin 500 lira, üçüncülük ödülünü alana 2 bin lira, mansiyon ödülü alanlara da bin lira ödül verileceği ve ayrıca 18 yaş altı 6 genç çizere özendirme ödülü verileceği açıklandı.

Yarışmanın şartnamesine Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet adresinden ulaşılabilecek.