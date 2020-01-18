İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2020 Denizli yılı logo seçiminin bitmesine 2 gün kaldı

Denizli’nin plaka kodu 20’nin yan yana geldiği ’2020’ yılının Denizli yılı ilan edilmesinin ardından tanıtım çalışmalarında ve etkinliklerde kullanılacak logo seçimi için son 2 gün kaldı.

Denizli'nin plaka kodu 20'nin yan yana geldiği '2020' yılının Denizli yılı ilan edilmesinin ardından tanıtım çalışmalarında ve etkinliklerde kullanılacak logo seçimi için son 2 gün kaldı.


2020'nin Denizli yılı olarak ilan edilmesinin hemen ardından yıl boyunca tanıtım çalışmalarında ve etkinliklerde kullanılacak logo için düzenlenen anket ilk günden itibaren yoğun ilgi çekiyor. Bugüne kadar on binlerce vatandaş www.denizli2020.com adresine girerek seçimini yaptı. Hazırlanan 8 farklı görsel arasından oylanan logolardan en çok oy alan 2020 Denizli Yılı logosu olarak yıl boyunca kullanılacak. Vatandaşların oylarıyla belirleyeceği logo 20 Ocak 2020 saat 20.20'de kamuoyu ile paylaşılacak.


Logo seçiminin bitmesine ise 2 gün kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.