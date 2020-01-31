2020 Skolyoz hastası Sude'ye şifa getirdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde oturan Skolyoz hastası 14 yaşındaki Sude, ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Merkezefendi ilçesi Aşağı Şamlı Mahallesinde ikamet eden 14 yaşındaki lise 1. sınıf öğrencisi Sude İşbilen, Skolyoz (omurga eğriliği) hastalığı sebebiyle zor günler geçiriyordu. 23 Ocak'ta özel bir hastanede ameliyat olan Sude, sağlığına kavuştu.

Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, operasyon sonrasında 4 gün hastanede kalıp 27 Ocak günü taburcu edilen Sude İşbilen'e ‘geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Ameliyat masraflarının bir kısmı Merkezefendi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanırken, kalan kısmı ise özel hastane tarafından karşılandı. Operasyon yaklaşık 5 saat sürdü.

Sude İşbilen'in annesi Neriman İşbilen 14 yaşında olan Sude'nin doğuştan Skolyoz hastası olduğunu, maddi imkansızlıklar sebebiyle bugüne kadar çocuklarını ameliyat ettiremediklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.