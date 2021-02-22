2021 yılı Ahi Evran yılı olarak kutlanacak

2021 yılının "Ahi Evran Yılı" olarak kutlanmasıyla ilgili yayınlanan genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran anılacakken, ahilik kültürünün yaşatılacağı belirtildi.

Anadolu'da ahiliğin kurucusu olan, ilim ve fikir insanı olarak anılan Ahi Evran, 2021 yılında yapılacak etkinlikler ile anılacak. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan'da yaptığı açıklama ile "Anadolu'da ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf ve sanatkar zümresinin piri olarak kabul edilen, çok yönlü bir ilim ve fikir insanı Ahi Evran, 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklerle anılacak" dedi. 2021 yılının "Ahi Evran Yılı" olarak kutlanmasıyla ilgili yayınladığı genelge ise Resmi Gazete'de yayımlandı. 2021 yılının Ahi Evran Yılı olmasıyla ilgili açıklamada bulunan Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Anadolu'da Ahi Evran kültürünün yaşatılmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, “ Anadolu'da ahilik teşkilatının kurucusu, ilim ve fikir insanı Ahi Evran'ın, ahilik teşkilatı ile sosyal, iktisadi ve siyasi hayata yön verdi. Hakka hizmet, halka hizmet anlayışıyla uzun yıllar Anadolu'da ticaretin ve sanat dallarının gelişmesinde, barış ve huzurun tesisinde önemli roller üstlendi” diye konuştu.

“Ahi Evran'ı ve yüzlerce yıldır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatmış”

Esnaf, Sanatkârlar Ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan'ın açıklamalarını değerlendiren Erbeği “Denizli'de de yıllardır yaşatılan Ahilik kültürü, esnafımız açısından çok önemlidir. Doğumunun 850. yılı olan 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınan Ahi Evran'ı ve yüzlerce yıldır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkarlarımızı rahmetle yad etmek, bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluştuğu Ahilik müessesini dünya milletlerine en doğru şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir” şeklinde konuştu.