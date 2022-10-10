2022 KPSS Önlisans Sınavı Uşak İl Sınav Koordinasyon Toplantısı gerçekleşti

Sınav Koordinasyon Kurul Başkanı Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Fahri Semiz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Huriye Akyol ve Sınav Organizasyon Koordinatörü Prof. Dr. Sadiye Tutsak katıldı.

Prof. Dr. Savaş yaptığı açıklamada, toplantıda 2022 KPSS Önlisans Sınavının yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

İl Nüfus Müdürlüğü Pazar Günü 07.00 ile 10.00 Saatleri Arasında Açık Olacak

Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans Sınavına ilimizde 6 bin 528 aday girecek ve sınavı 21 binada gerçekleştireceğiz. Adaylarımızın sınav günü binalara alınacağı son saat 10.00 ve bu saatten sonra sınav binalarına adaylar kesinlikle alınmayacaktır. Adayların sıkıntı yaşamamaları için bu hususu dikkate alarak hareket etmeleri önemlidir." dedi.

2022 KPSS Önlisans sınavına girecek adayların, Sınav Giriş Belgeleri, sınav kılavuzunda belirtilen geçerli kimlik kartlarını (Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya geçici kimlik belgesi veya süresi geçerli pasaport vb.) yanlarında bulundurmaları gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ekrem Savaş, geçerli kimlik kartları olmayan adaylar sınava alınamadığından, adayların geçici kimlik belgesi ihtiyacı olması durumunda İl Nüfus Müdürlüğünün 9 Ekim 2022 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacağını sözlerine ekledi. Uşak Valiliği başta olmak üzere Uşak Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Savaş sınava girecek adaylara başarılar diledi.

Güvenlik toplantısının ardından, Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından “Görevli Eğitimi” gerçekleştirildi.