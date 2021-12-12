22 gün sonra taburcu edilen Kadir İnanır'ın doktor takibi devam edecek

Dr. Ahmet Kutluhan, 22 gündür devam eden tedavisinin ardından taburcu edilen Kadir İnanır'ın doktor takibinin süreceğini belirtti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan ünlü oyuncu Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alınmıştı. Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti. Başarılı operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı. 22 gündür gözetim altına tutulan usta oyuncu, bugün öğle saatlerinde taburcu edildi.

Kadir İnanır'ı hastaneden uğurlayan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, usta oyuncunun tedavi süreci ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Kutluhan, “Bugün değerli sanatçımız Kadir İnanır adına mutlu günümüz. Değerli sanatçımız bildiğimiz gibi 20 Kasım'da hastanemize gelmiş bulunmaktaydı. Beyin damar hastalığı ön tanısıyla yatırıldı. 21 Kasım'da beyin damar hastalığının seyri kanama yönünde olduğu için ameliyata alındı. Prof. Dr. Erdal Coşkun hocamızın çok başarılı müdahalesiyle ameliyat başarılı bir şekilde geçirildi. Yakın takipte yoğun bakım ve servis hizmetlerimiz devam etti. Tedavilerin ardından sanatçımızı taburcu ettik. Sanatçımızın kendisine hastanemiz adına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Tedavide görev alan doktorlar takiplerini sürdürecek

Kadir İnanır'ın 22 gündür PAÜ Hastanesi'nde tedavisini gerçekleştiren doktorların takibi sürdüreceğini kaydeden Rektör Kutluhan, şöyle konuştu:

“Tetkik ve tedavi uyumu en üst düzeydeydi. Dolayısıyla biz de çok zorlanmadık. Kendisi de bizlere çok teşekkür ederek ayrıldılar. Allah yolunu açık etsin, kendisini az önce uğurladık. Kadir Bey'in doktor takibi devam etmekte. İlgili doktorlarımız bu takibi yapacaklar. Herkese sağlıklı ve güzel günler diliyorum.”