22 hayırsever tarafından yaptırılan okul eğitime açıldı

Denizli'de 22 hayırseverin katkılarıyla yapılan 4 milyon 459 bin TL'ye yaptırılan Pamukkale Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu, Vali Hasan Karahan ev protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Pamukkale Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törene Vali Karahan, Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları gösterisi büyük bir ilgi ile izlendi.

“Okul 4 milyon 459 bin 220 TL'ye mal oldu”

Halk oyunları gösterilerinin ardından törende konuşan Vali Karahan; “ Her yıl gelenek haline getirdiğimiz eğitim öğretim yılı ile birlikte yeni açılan okullarımızda eğitim öğretime başlıyoruz. Bu yıl da eğitim sevdalısı, gönlü zengin değerli Denizli halkımızdan 22 hayırseverimizin katkılarıyla yapılan okulumuzu açtık. Bu okulumuz 24 derslikli özel proje olup B+Z+3 kat olarak 4 milyon 459 bin 220 TL'ye mal olmuştur. Denizlimizin bugünkü başarısında onların desteği çok büyük” dedi.

Vali Karahan; konuşmasının ardından okulun yapımında katkı sunan 22 Hayırseverimize eğitime verdiği desteklerden dolayı plaket verdi.