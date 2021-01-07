24 bin metrekarelik ormanlık alana mesire müjdesi

Doğaya ve yeşile yaptığı yatırımlarla örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli'nin 19 ilçesi ve 616 mahallesine hizmet etmeyi sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bu kapsamda kısa süre önce ziyaret ettiği Bekilli ilçesine bir de mesirelik kazandıracaklarını müjdeledi. Bekilli ilçesindeki Yeni Mahallede bulunan ormanlık alanda yapılacak tesisin 24 bin metrekarelik proje alanını kapsadığı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye bin 200 metrekarelik yürüyüş yolu, restoran, mescit, çocuk oyun alanı, 250 kişilik amfi tiyatro ve 5 adet yöresel ürün satış yeri yapılacağı kaydedildi. İlçe halkının nefes alacağı, sağlıklı ve eğlenceli vakit geçirmesine olanak sağlayarak tesiste 10 bin metrekarelik piknik alanının da bulunacağı belirtildi.

"Vatandaşların sosyal hayatına farklı bir renk getirecek"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bekilli merkezin alt ve üst yapısını baştan aşağı yenileyerek modern bir hale getirdiklerini söyleyerek, "Bekilli'de hizmet destanları yazmaya devam ediyoruz. Denizlimizin her bir köşesinde hiçbir ayrım yapmadan taş üstüne taş koymaya, vatandaşlarımızın rahat, huzur ve mutluluğu için gayret etmeye devam ediyoruz. Yapacağımız mesirelik inşallah hemşehrilerimizin sosyal hayatına farklı bir renk getirecek. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.