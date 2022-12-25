240 milyon liralık dev yatırımın temeli atıldı

Denizli'de engellilerin eğitimden, spora, sağlıktan, sosyal ve kültürel alanlara birçok ihtiyacını karşılayacak Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı. Başkan Osman Zolan, yaklaşık 240 milyon liraya mal olacak 12 bin 200 metrekare alana kurulacak dev tesisin Denizli'de insana yapılan yatırımların en değerlisi olduğunu vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin engelli bireylerin eğitimden, spora, sağlıktan, sosyal ve kültürel alanlara olmak üzere birçok ihtiyacını karşılayacak “Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi”nin temel atma töreni yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, her bireyin birer engelli adayı olduğuna dikkat çekti. Geçmişte engelli bireylerin büyük sıkıntılar yaşadığını hatırlatan Başkan Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir seferberlik başlatılarak, engellilerin maddi, manevi ve fiziki ihtiyaçlarının karşılandığını ve istihdama kazandırıldığını ifade etti. Engellilerin ihtiyaçları ve sorunlarının çözümü konusunda Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile pek çok başarılı çalışmaya imza attıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Engellilerimizin bugün birçok sorunu çözülmüş durumda. Esas olan insanlarımızın zihnindeki engelleri kaldırmaktır. Birçok arkadaşımız kendi alanında engelsiz bireylerden çok daha başarılı ve faydalı. Mesleğini daha güzel bir şekilde, en üst seviyede yapıyor" dedi.

Başkan Zolan: "İnsana yapılan yatırımların en değerlisi "

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ziyareti sırasında Denizli'ye Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi kazandırmak için çalışma yaptıklarını anlattığını ifade eden Başkan Zolan, “Gençlik ve Spor Bakanımız bu çok güzel bir iş' dedi ve projeye 75 milyon liralık destek vererek ilk düğmeye bastı. Projemiz yaklaşık 240 milyon liraya mal olacak. Rakamlar yüksek ama engelli kardeşlerimiz paradan daha değerli. Bizlere bu projede destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile engellilere her türlü imkanı sunan ve pozitif ayrımcılık yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu. Merkezde yer alacak havuzlar, spor salonları, toplantı salonları, performans atölyeleri, konaklama ve diğer birçok imkanı detayları ile anlatan Başkan Osman Zolan, “Burası bugüne kadar şehrimizde insana yapılan yatırımların en değerlisi” diyerek, yüklenici firmanın da gayretleriyle tesisi 3 Aralık 2023 Dünya Engelliler Günü'ne yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi.