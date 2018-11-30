240 tekstil çalışanı kadına kanser taraması yapıldı

Tekstil firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaynak'ın eşi Nalan Kaynak'ın da katılımı ile Pamukkale İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ayşe Erdoğan tarafından yapılan bilgilendirmede ulusal kanser taramaları, meme ve serviks kanserinden korunma yolları ve kendi kendine meme muayenesi anlatılarak kanserde erken tanının önemine dikkat çekildi ve kadınlara tarama planlaması yapıldı. Tarama çalışmalarının ilerleyen dönemlerde farklı firmalarda da yapılacak kaydedildi.