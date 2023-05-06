İhlas Haber Ajansı

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25 yaşındaki genç yakınları tarafından ölü bulundu

Denizli’de yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulunan 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Denizli'de yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulunan 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ahmet Şahan'dan (25) haber alamayan yakınları, evine gittiklerinde onunhareketsiz halde bulundu. 112 Acil Merkezi'ne yapılan ihbarla, adese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giden sağlık ekipleri, Şahan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.



Cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılan Şahan'ın net ölüm nedenin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Gencin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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