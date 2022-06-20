250 stadın açıldığı festivali binlerce kişi ziyaret etti

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali, yoğun ilgi ile sona erdi. 250 standın yer aldığı ve binlerce kişinin akın ettiği festivalin son gününde önemli davetliler söyleş gerçekleştirdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Festivalimizi ikinci kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Yoğun ilgi göstererek bizleri yalnız bırakmayan değerli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

Merkezefendi Belediyesince geleneksel hale getirilen ve 7'den 70'e herkesin büyük ilgi gösterdiği El Emeği ve Kadın Girişimciler Festivali, üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. El emeği ürünlerin yer aldığı stantların yanında kültür ve sanat etkinliklerinin de gerçekleştirildiği festivale, Merkezefendililer ve Denizlililer büyük ilgi gösterdi. İlk gününden bu yana yoğun katılımın olduğu festivalin son gününde, katılımcı yazar ile Oyuncu ve Davranış Bilimleri Uzmanı söyleş gerçekleştirdi. Söyleşilerin ardından ünlü yazarlar kitaplarını okurları için imzaladı.

“Bir sonraki festivalimizi yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendililerin ve Denizlililerin festivale göstermiş olduğu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali'nin üretici kadınlara büyük destek sağladığını ifade eden Başkan Doğan, Merkezefendi'de kadınlara pozitif ayrımcılığın olduğunu söyledi. Doğan, “İkinci kez gerçekleştirdiğimiz festivalimize hemşehrilerimiz yine büyük ilgi gösterdi. 3 gün boyunca el emeği ürünlerin sergilendiği ve satışının yapıldığı festival, üretici kadınların ve hemşerilerimizin taleplerini karşılıyor. Bu da bizleri fazlasıyla mutlu ediyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Merkezefendi Belediyesi olarak üretici kadınları desteklemeye her zaman devam edeceğiz” diye konuştu.

“Konser ve söyleşiler festivalimize renk kattı”

Birbirinden değerli isimleri Merkezefendi'de ağırlamanın ve sevenleriyle buluşturmanın çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Doğan, “17-18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivalimize renk katan konser ve söyleşilerle, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde hemşerilerimiz ile bir araya geldik. Merkezefendi'yi sanatın ve kültürün merkezi haline getirmek için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. İlçemiz eğitime, bilime, kültüre ve sanata değer veren bir ilçe. Bu doğrultu da bizler de Türkiye'nin alanında önde gelen isimlerini konuk ederek söyleşiler gerçekleştirdik. Aynı zamanda belediye bünyemizde kurduğumuz orkestramız ile de hemşerilerimize festival havasını tam anlamıyla yaşattık. Merkezefendimiz ve hemşerilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.