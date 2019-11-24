27 çöp kamyonu ile, 5 yıl içi 65 milyonluk tasarruf

Başkan Örki, “Pamukkale halkımız en iyiyi hak ediyor. Bizler de halkımıza en iyi hizmeti sunuyoruz. Ancak bu hizmeti sunarken de en iyi şekilde nasıl tasarruf sağlarız düsturuyla hareket ediyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi ekonomik anlamda önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı'nın 10 Ekim 2018 tarihli genelgesinde belirttiği üzere Kamu Yatırım Harcamalarında azami düzeyde tasarruf edilmesi yönündeki genelgesi çerçevesinde Pamukkale Belediyesi, tasarruf için çalışmalar yaptı. Geçtiğimiz aylarda Seyir Tepesi Projesi'nde 27 milyon liralık tasarruf sağlanırken, bu kez de çöp kamyonları konusunda tasarruf yapıldı. Pamukkale Belediyesi araç filosuna kattığı 27 çöp toplama ve nakil aracının hizmete alım töreni YSE'deki ana hizmet yerleşkesinde gerçekleşti. Törene Vali Hasan Karahan, 62., 64. ve 65. Dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, kent protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

5 yılda 65 milyon tasarruf sağlanacak

Törende açılış konuşmasını yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale'nin bir dünya ilçesi olduğuna vurgu yaparak, “Bu ilçe yılda 2.5 milyon turisti ağırlıyor. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak buraya gelen insanlara tertemiz bir ilçe sunmak zorundayız. Bu çerçevede daha önce kiralama ile yapılan çöp toplama hizmeti için yaptığımız hesaplamalara göre bu araçları alarak önemli bir tasarruf sağlamış olacaktık. Paramız yokken de paramız varken de tasarruf yapmalıyız. Matematik yalan söylemez. Biz 27 adet çöp kamyonunu 14 milyon 500 bin liraya alarak 5 yılda tam 65 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Aldığımız araçlar 14 ayda kendini amorti edecek. Bu 65 milyon lira ile halkımıza daha fazla hizmet götürmek için çalışacağız. Denizli Büyükşehir Belediyesi 5 mahallemizde altyapıya başladı. 2 mahalle daha eklenebilir. Biz Pamukkale Belediyesi olarak tasarrufla sağladığımız kaynağı bu mahallelerin üst yapısında değerlendirebiliriz. Bu araçların alımında destekleri olan herkese teşekkür ederim. Temizlik melekleri olarak gördüğüm ve bu araçları kullanacak olan arkadaşlarıma da kazasız belasız hizmet etmeyi rabbim nasip etsin” dedi.

“Pamukkale daha güzel oluyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise konuşmasında Pamukkale Belediyesi'nin çöp toplama hizmetini taşeron olarak değil kendi araçlarıyla yapmasının önemli olduğunu ifade ederek, “Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki, giderleri azaltmak için yaptığı çalışmalar çerçevesinde büyük tasarruf sağlayacak bu hizmeti hayata geçiriyor. Kendisini ve ekip arkadaşlarını kutluyorum. Tasarruf edilen rakam yine Pamukkale ilçesine hizmet olarak dönecek. Denizli bir çok alanda olduğu gibi temizlik alanında da örnek bir şehir. Turizm kenti olan Denizli Pamukkale ile dünya kenti özelliğine de kavuşuyor. Pamukkale'nin daha temiz ve daha güzel olmasını sağlayacak bu hizmetin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Pamukkale'nin marka değerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu da “Böylesine önemli bir ilçeye katma değer sağlayacak önemli hizmetler yapılıyor. Bu hizmetlerden biri de yeni alınan çöp kamyonları. Biz insanların hayal kurarak yaşamak isteyeceği bir Pamukkale olsun istiyoruz. Temizliğiyle, güvenliğiyle huzur veren ortamlarıyla insanların yaşamak istediği yerlerin en başında Pamukkale'nin olmasını istiyoruz. Bu ve benzeri hizmetler de bu hayalin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu. 62., 64., ve 65. Dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ederek, “Ak Parti'nin gerçekleştirdiklerini diğerleri hayal bile edemez. Denizli'de göreve geldiğimizdeki durum ile şimdi gelinen durum arasında çok büyük farklar var. Pamukkale Belediyesi bu araçlarla vatandaşlara daha iyi hizmet götürecektir. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki başta olmak üzere emeği herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Hasan Karahan ise Denizli'nin her geçen gün daha güzel bir kent olduğunun altını çizerek, “Yeni çöp kamyonları hayırlı olsun. Denizli ülkenin en temiz kentlerinden birisi. Bunu korumak kolay değil ama bunun daha ileri boyutlara ulaşacağına inanıyorum. Emeği geçen Avni Örki'ye teşekkür ediyorum. Araçları kullanacak olan arkadaşlarımıza da Allah kaza bela vermesin” dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın duası ve kesilen kurdele ile araçlar hizmete alındı.