28 öğrencinin fotoğrafları beğeniye sunuldu

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021 Ahi Evran Yılı kapsamında ortaöğretim öğrencileri arasında “Ahi Evran'ın Ruhuyla Benim Esnafım” konulu fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021 Ahi Evran Yılı kapsamında ortaöğretim öğrencileri arasında “Ahi Evran'ın Ruhuyla Benim Esnafım” konulu fotoğraf yarışması düzenlendi. UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılı Ahi Evran yılı olarak kabul edilmiş ve yüzlerce yıldır Anadolu'da, ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve zanaatkârlarımızı rahmetle yâd etmek, ahilik ilkelerini bu toprağın insanına tanıtmak, ahilik teşkilatını halka hizmet, Hakk'a hizmet anlayışı ile Anadolu ticareti ve zanaat dallarına sağladığı katkıları gelecek nesillere aktarmak amacıyla Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü yıl boyunca birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Eğitim çağındaki öğrencilere kalıcı eserler bırakmak, ahilik konusunda bilgilendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliklerden biri olan “Ahi Evran Ruhuyla Benim Esnafım” temalı fotoğraf yarışmasının ödül töreni İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fuaye Alanında gerçekleştirildi.

“Öğrencilerimizin koluna altın bileziği takmak için gayret gösteriyoruz”

Ödül töreninin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Ahi sözcüğü; kardeşlik, cömertlik ve eli bolluk demektir. Ahilik ise, Türkler tarafından kurulan ve kültürümüzün temel unsurlarından olan bir yapıdır. Ahilik denince ilk akla Kırşehir gelir, ancak Kırşehir'de bir tane tekke ve ribat varken Denizli'mizde 50 tane tekke ve ribat bulunduğu da bir gerçektir. Acıpayam, Tavas, Kale, Çal, Bekilli ve Baklan yörelerimizde bu teşkilat yapısını görmekteyiz. Günümüzde ise Ahilik Teşkilatının adı ‘Meslek Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri' oldu. 2021 Yılı UNESCO ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından Ahi Evran Yılı olarak belirlendi. Yaptığımız birçok etkinlikle beraber bugünkü fotoğraf yarışması da Ahiliğin künhüne vakıf olabilme noktasında bizler için temel bir göstergedir. Günümüzde hem meslek liselerinde hem de mesleki eğitim merkezlerimizde 36 alan ve dalda öğrencilerimizin koluna altın bileziği takmak için gayret gösteriyoruz. Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz günlerde atılan bir adım ile ilimizdeki Meslek Liselerinin tamamı Mesleki Eğitim Merkezi haline geldi. Mesleki Eğitimdeki bu yeni dönem ile birlikte esnafımızın da üzerindeki mali yük ortadan kalkmış oldu” dedi.

28 ortaöğretim öğrencisinin toplam 84 eseri sergide

Konuşmanın ardından yarışmaya eserleriyle dahil olan öğrenciler katılım belgelerini, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu mansiyon derecesi ve ilk 3 dereceyi elde eden öğrenciler ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'den aldılar. Ödüllerin sahiplerini bulmasının akabinde geçmişten günümüze devam ettirilen ahşap, cam, deri, ipek, nakış, maden ve taş işleme gibi mesleklerle ilgili fotoğraf sergisi gezildi. 28 ortaöğretim öğrencisinin toplam 84 eserinin sergilendiği “Ahi Evran'ın Ruhuyla Benim Esnafım” Fotoğraf Sergisi 28 ile 31 Aralık 2021 tarihlerinde Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fuaye Alanında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.