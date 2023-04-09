28'inci dönem Denizli milletvekili adayları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı adaylarının ardından Denizli'de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partinin 28'inci dönem milletvekili adayları belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı adaylarının ardından 28'inci dönem milletvekili seçimi için aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. Denizli'den meclise giren AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İYİ Parti aday listesi açıklandı. AK Parti listesi şöyle; "Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök, Ekrem Başer, Osman Yüceliş, Birtan Şahan, Feride Kabadayılar.” Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesi; “Gülizar Biçer Karaca, Şeref Arpacı, Sema Silkin Ün, Adil Demir, Sedat Demirci, İlhan Özcan, Ayşe Hazer.” Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) listesi ise şöyle; “Ferudun Ünal, Yusuf Garip, Ebru Leman Kalkan, Emre Erdoğan, Mehmet Altıntaş, Raşit Özdemir, Hüseyin Yüklet.” İYİ Parti'de açıklanan liste; “Yasin Öztürk, İbrahim Şenel, Kadir Tatık, Şebnem Babalım Yağcı, Uğur Çizmecioğlu, Veysel Karaçor, Nazlı Yaşatürk” şeklinde açıklandı.