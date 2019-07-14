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3 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 3 aracın birbirine girdiği kazada 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 aracın birbirine girdiği kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda seyir halende olan Süleyman Ç. yönetimindeki 20 BKR 48 plakalı otomobil, İbrahim G. idaresindeki 20 BAS 66 plakalı ciple çarpıştı. Kazaya Ahmet K.'nin kullandığı 20 BT 287 plakalı otomobil de karıştı. Kazada, sürücülerden Süleyman Ç. ile Ahmet K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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