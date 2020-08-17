3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Denizli'de polis ekiplerinin şüphelendiği araçtan 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Denizli'de Güney ilçesinden Uşak iline doğru seyir eden araçtan şüphelenen polis ekipleri aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde ayrı tanklar içinde taşınan 3 bin litre akaryakıtın faturasız ve karayolu taşıma izni olmadığı tespit edildi. durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alınırken 3 bin litre karışımlı kaçak akaryakıta ise el konuldu.