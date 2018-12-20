3 çocuk annesi kadın 1 aydır her yerde aranıyor

Denizli'de 1 ay önce eşiyle tartıştıktan sonra bir anda ortadan kaybolan 3 çocuk annesi 30 yaşındaki kadın her yerde aranıyor.

Buldan ilçesi Alandız Mahallesi'nde yaşayan 2 erkek, 1 kız çocuğu annesi Havva D. (30), geçtiğimiz ay iddialara göre eşi U.D. ile tartıştıktan sonra S.D. isimli küçük kızını da yanına alarak bir anda ortadan kayboldu. Yaklaşık 1 aydır kendisinden haber alınamayan Havva D.'nin en son ailesi ile yaptığı telefon görüşmesinde kadın sığınma evinde olduğunu söylediği ve daha sonra telefon numaralarını engelleyerek kimseyle görüşmediği kaydedildi. Ailesinin hayatından endişe ettiği Havva D.'ye ulaşmak için kadın sığınma evlerine de giden aile üyeleri bir sonuca ulaşamadı.

Kadının kardeşi Sadık U. ise her yerde ablalarını aradıklarını ancak bir sonuca ulaşamadıklarını ifade etti. Sadık U, "Ablam 2 çocuğunu babasına bırakıp gitti. İyi bir hayatı vardı ama şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Ablamı gören ya da yerini bilenlerin bizle birlikte polise haber vermesini istiyoruz" dedi.

Öte yandan, genç kadının ev hanımı olduğu ve herhangi bir ekonomik problemleri de olmadığı öğrenildi.