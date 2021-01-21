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3 günde 582 kişiye umut oldular

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde 3 günde 194 ünite kan bağışı yapıldı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 3 günde 194 ünite kan bağışı yapıldı. Toplanan kan bağışları 582 kişiye umut oldu.


Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Türk Kızılay'a ait kan alma TIR'ı 18-19 ve 20 Ocak tarihlerinde Atatürk Parkında kan bağışlarını topladı. Görevli ekibin yaptığı açıklamaya göre ilçe halkının 3 gün boyunca 194 ünite kan verdiği bu rakamın bir ilçeye göre çok iyi bir rakam olduğu belirtildi. Toplanan kan bağışlarının 582 kişiye umut olduğu belirtildi. Kan alma TIR'ını ziyaret eden Başkan Ahmet Necati Özbaş, “Kan bağışı kampanyası kapsamında üç gündür ilçemizde bulunan Kızılay ekibindeki doktor ve hemşirelerimiz ile görevli kardeşlerimizi ziyaret ettik. En zorda kaldığımız anlarda imdadımıza yetişebilmek için canla başla görev yapan Türk Kızılayı'nın tüm mensuplarına ve kan bağışı kampanyasına yoğun destek veren Sarayköylü hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

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