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3 katlı binada korkutan yangın

Denizli’de bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Denizli'de bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, yangın akşam 11.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. 3 katlı binanın 1'inci katında bulunan kazan dairesi olarak kullanılan alanda kazanın etrafındaki maddelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina içerisinde bulunan vatandaşları polis ekipleri dışarıya tahliye ederken itfaiye ekipleri alevleri söndürme çalışmalarına başladı. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Polis olayla alakalı olarak soruşturma başlattı.

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