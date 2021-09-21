3. kattan zemine çakılan bebek hayata döndürüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Afganistan uyruklu ailenin 2 yaşındaki bebeği, yaşadıkları apartmanın 3. katından beton zemine düştü. Ağır yaralanan bebeği esnaf kalp masajı yaparak hayata döndürürken, düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Altıntop Mahallesi Çaybaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 4 katlı apartmanın 3. katında yaşayan Afganistan uyruklu Nimal ile Amine Ahmedi çiftinin 2 yaşındaki bebeği Ali Ahmedi, balkonda sarkarken dengesini kaybedip beton zeminde yürüyen kadının önüne düştü. O anda neye uğradığına şaşıran kadın şok geçirirken çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardıma koştu. 112'ye ihbar verildiği sırada esnaf Alptürk Çurku, düşen bebeğin kalbinin atmadığını fark ederek kalp masajı yapmaya başladı. Masaj sayesinde tekrar hayata dönen bebek, sağlık görevlileri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Düşme ve kalp masajı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, 2 yaşındaki bebeğin beton zeminde yürüye kadının önüne düşme anı ve esnaf tarafından yapılan kalp masajı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.